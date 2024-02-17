嫌曼聯出手低？馬恩奧唔急於續約

馬恩奧(左)今季表現一鳴驚人。(Getty Images)

曼聯中場馬恩奧今季表現一鳴驚人，會方計劃開出5萬鎊(約50萬港元)周薪，同呢位18歲新星續約，但英國傳媒指馬恩奧及經理人都冇打算接受紅魔鬼提供嘅新約，似乎嫌紅魔鬼出手太低，反而希望把握未來日子，交出更佳表現，到時就有本錢爭取更豐厚待遇。

馬恩奧上年2月同曼聯簽職業合約至2027年，當時周薪僅1萬鎊(約10萬港元)，其後累積為一隊上陣10次，自動加人工至2萬鎊周薪。由於呢位英格蘭小國腳表現搶鏡，已成為主力，所以曼聯準備再開出新長約綁實佢。

不過，馬恩奧嘅經理人團隊認為太早續約，對球員不利，深信佢仲有「升值」空間，既然仍有3年合約在身，可以睇定啲，再傾新約條款，最起碼今夏唔會續約。曼聯現時多位球員周薪超過10萬鎊，會方只係向馬恩奧開出5萬鎊周薪，又難怪佢冇興趣。

另外，英格蘭領隊修夫基早前暗示有意徵召馬恩奧出戰今夏歐國盃，最新消息指馬恩奧將於下月率先入選英格蘭U21，踢2場U21歐國盃外圍賽，佢曾經為英軍U17至19上陣，但未踢過U21。

由於馬恩奧有權選擇代表加納國家隊，如果英格蘭想留住人才，最好盡快提升佢入大國腳。