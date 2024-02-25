籃球亞盃外　楊瑞鴻韓天次合取15分　香港苦戰負新西蘭　

香港籃球隊周日（25日）出戰亞洲盃外圍賽資格賽第2場小組賽，港隊作客新西蘭全場受壓，最終以49：89錄得2連敗，下場將於11月21日將作客中華台北。

位於B組的香港籃球隊周四（22日）以63：94不敵菲律賓後，翌日便起程到新西蘭，後者上仗上20分之差擊敗中華台北。今場港隊沿用對菲律賓的正選陣容，開段憑中鋒惠龍兒連得4分，追成4：4，其後亦有效力NBL香港金牛的梁兆華命中3分球，戰成7：8，不過主隊之後採取前場壓迫，令港隊進攻端吃盡苦頭，全隊三分球9射1中，新西蘭更火力全開連得19分拉開至27：7。

後備上陣的楊瑞鴻第2節表現活躍，獨取8分，韓天次此節尾段上陣亦有三分球進帳，港隊此節戰成19：26，半場落後26：53。

易籃後，香港後衞徐遠征三分球「開齋」，梁兆華和惠龍兒策動快攻「2打1」得分，追至31：55。港隊此節改善防守，令對手只攻入15分，以38：68進入最後一節。可惜分差太大，形勢依然未有太大改善，最終新西蘭在全員得分下以89：49大勝。

新西蘭全場豪取61個籃板，比港隊多達30個，成為勝負分野，Tyrell Harrison取18分8籃板，屬全隊表現最佳球員。港隊方面，惠龍兒取全隊最高13分，另加5記籃板，港隊新人楊瑞鴻和韓天次表現突出，各得8分和7分。

賽後，港隊主教練趙永良表示：「球員作客周車勞頓後略顯疲態，上半場防守未如理想，反而第3節防守表現最佳，今場表現有待改進，下場需要更早入局。對手很多方面值得學習，他們戰術執行性以及每一節的調整都好快，向好的方面看，我們的新人韓天次和楊瑞鴻表現比上場好。」

今場有不少香港球迷撐場，趙永良感謝球迷支持：「今場明明作客，但感覺似主場，香港球迷好投入嗌加油為我們打氣，完場好想和我們合照，感覺好親切，這些都是球員和教練打好每一場比賽的動力。」