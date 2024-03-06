大力金剛腿　麥巴比一腳射穿網

周三(6日)凌晨另1場歐聯16強次回合，巴黎聖日耳門(PSG)作客以2比1擊敗皇家蘇斯達，兩回合合計贏4比1晉級8強。近期遭教練安歷基「封殺」嘅PSG球星基利安麥巴比，今仗大顯身價射入2球，包括一記炮彈式勁射，令龍門網「穿窿」，名副其實射穿網。

巴黎聖日耳門首回合贏2比0，今仗作客仍然佔上風，開賽15分鐘就打開紀錄，基利安麥巴比殺入禁區左路底線，扣入大位射入，從慢鏡可以見到當時完整無缺嘅龍門網，有一個扣被射甩，形成「穿窿」情況，網民同傳媒都驚嘆麥巴比腳力實在太強勁。

呢位25歲法國國腳意猶未盡，喺56分鐘發揮速度優勢，單刀射入成2比0，皇家蘇斯達只能喺89分鐘靠中場米基爾馬連奴射入破蛋。

盛傳基利安麥巴比已決定今夏離隊，佢之前3場比賽都未能踢足，包括1場擔任後備，上場法甲更加踢完上半場就被換走，因而被指遭教練安歷基「封殺」。不過，麥巴比今仗踢足全場，並且交足功課入2球，今季各項賽事為PSG上陣34次合共創造41球，包括射入34球及7次助攻，成為今季歐洲5大聯賽首位創造超過40個入波嘅球員。

與此同時，麥巴比喺歐聯淘汰賽作客已累積入13球，僅次於C朗(23球)、賓施馬(14球)，超越偶像C朗嘅紀錄指日可待。