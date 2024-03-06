拜仁破宿命反勝晉級　哈利卡尼起孖力保奪冠希望

周三(6日)凌晨歐聯16強次回合，拜仁慕尼黑主場以3比0擊敗拉素，兩回合合計反勝3比1晉級8強，打破之前7次歐聯淘汰賽首回合輸波，最終出局嘅宿命。前鋒哈利卡尼今仗梅開二度，成為拜仁絕處逢生嘅大功臣，同時力保奪取職業生涯首項冠軍嘅希望。

拜仁慕尼黑首回合輸0比1，今仗返回主場取得好開始，開賽38分鐘，哈利卡尼飛頂入網打開紀錄。踢到上半場補時，拜仁發動角球攻勢，中堅馬菲斯迪歷特起腳勁射，中場湯馬士梅拿門前加多一頭頂入，呢位34歲老將職業生涯，喺歐聯累積攻入31支唔同球隊大門，史上排第6位，僅次於美斯(40隊)、C朗(38隊)、賓施馬(34隊)、羅拔利雲度夫斯基(34隊)、魯爾(33隊)。

今場主角始終係哈利卡尼，佢喺66分鐘再入1球，令拉素無力翻身，呢位30歲英格蘭國腳今場有4次射門，其中2次中目標都入波，亦係佢首次喺歐聯淘汰賽入波，傳球成功率有86.7%，6次同對手地面對抗，有5次勝出，當選今場最佳球員絕對實至名歸。

哈利卡尼今季為拜仁慕尼黑各項賽事上陣33場射入33球，平均入球率高達100%，效率極之高。哈利卡尼職業生涯從未奪冠，只有4次拎亞軍，今季加盟拜仁，希望一嘗捧盃滋味，但球隊已失落德超盃、德國盃，並喺聯賽落後榜首利華古遜10分，衞冕機會非常渺茫，哈利卡尼亦被嘲諷係「黑氣石」一手「摧毀」拜仁王朝，幸好佢今場歐聯以一人之力拯救球隊，力保奪冠希望，令「花生友」鴉雀無聲。