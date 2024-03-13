史提芬居里有意參選總統　諗定退役計劃

正在養傷的NBA巨星史提芬居里，最近出席美國CBA節目上透露，有興趣未來參選美國總統，並表示退役後有意走入政壇。

36歲的勇士巨星史提芬居里目前正在養傷，並確定會缺席對獨行俠的賽事，但他已經恢復個人的訓練，據消息指有機會在周日(17日)對湖人的比賽中復出。

然而這位NBA超級3分神射手，早前出席電視節目時提到自己退役後的計劃，節目主持更提問他會否將來想成為美國總統，他說：「有可能的，我有興趣盡我所能，利用我的影響力來做善事，所以如果這是做到—我不會只說是總統職位，而是政治如果是一種可以創造有意義的變革方式，或者我們可以從政治之外採取另一種方式，我都會嘗試。」不過，主持人再問：「2028年參加(總統)競選?」他笑稱：「不會那麼快。」

「咖喱仔」亦提到他最近推出的新兒童故事書《I Am Extraordinary》，他希望這本書能幫助孩子們找到內心的自信，關於政治或為社會的貢獻，他在球場之外都不斷參與，據美媒報道指，史提芬居里對退役後從政一真都很有興趣，也是他的計劃之一。他過去參與不少善舉，也曾獲2023年肯尼迪公民獎，也是前美國第一夫人米歇爾發起的「When We All Vote」組織的董事會成員，如果他未能確定競逐總統，相信都有很多支持者。