史提芬居里有意參選總統　諗定退役計劃

正在養傷的NBA巨星史提芬居里,最近出席美國CBA節目上透露,有興趣未來參選美國總統,並表示退役後有意走入政壇。

36歲的勇士巨星史提芬居里目前正在養傷,並確定會缺席對獨行俠的賽事,但他已經恢復個人的訓練,據消息指有機會在周日(17日)對湖人的比賽中復出。

然而這位NBA超級3分神射手,早前出席電視節目時提到自己退役後的計劃,節目主持更提問他會否將來想成為美國總統,他說:「有可能的,我有興趣盡我所能,利用我的影響力來做善事,所以如果這是做到—我不會只說是總統職位,而是政治如果是一種可以創造有意義的變革方式,或者我們可以從政治之外採取另一種方式,我都會嘗試。」不過,主持人再問:「2028年參加(總統)競選?」他笑稱:「不會那麼快。」

「咖喱仔」亦提到他最近推出的新兒童故事書《I Am Extraordinary》,他希望這本書能幫助孩子們找到內心的自信,關於政治或為社會的貢獻,他在球場之外都不斷參與,據美媒報道指,史提芬居里對退役後從政一真都很有興趣,也是他的計劃之一。他過去參與不少善舉,也曾獲2023年肯尼迪公民獎,也是前美國第一夫人米歇爾發起的「When We All Vote」組織的董事會成員,如果他未能確定競逐總統,相信都有很多支持者。