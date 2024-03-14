【歐霸盃】利物浦托弗半場大斯殺

歐霸盃16強次回合，利物浦主場迎戰布拉格斯巴達，英超「二哥」利物浦首回合大勝5比1，晉級機會高唱入雲，預料領隊高普今仗會輪換陣容，派出副選年輕球員應戰。「紅軍」一班「生牯仔」潛質優厚，為爭上位，隨時更落力數胡。加上利物浦近5場歐霸盃有4次上半場總入球開2球或以上，可博中位數1.5球嘅半場大。（Now 643周五凌晨4時直播）

利物浦近期受傷兵問題困擾，加上上場英超惡鬥完曼城，耗力甚大，主帥高普今仗好大機會畀部分主力休息。不過，「紅軍」二線兵一樣具級數，就以早前英足盃對修咸頓為例，「紅軍」即使出副選都大勝3比0，當中兩位18歲球員丹斯、古馬斯包辦3個入波，如果佢哋有機會喺歐霸盃登場，肯定更加盡力爭取表現。加上20歲中場哈維艾利洛大熟大勇，估計亦會擔正，呢班「紅孩兒」有技術、有活力，相信可以迅速攻入對手大門。

至於捷克球隊布拉格斯巴達落後4球之下，可以話係已經「冇嘢好輸」，惟有豁出去搏一搏，希望盡快入波，拉近比數差距。事實上，布拉格斯巴達一向踢法相當開放，近4場歐霸盃總入球全開4球或以上，今仗焗攻之下，防線難免更加空虛，令利物浦有機可乘，上半場可能已經出現唔少入波，1.5球嘅半場大好路。

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