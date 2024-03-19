現身撐「咖喱」　祖高域想搞網球全明星賽

網壇世界「一哥」祖高域早前宣布為集中備戰泥地賽季放棄爭逐本周上演的邁亞密大師賽，然而這位塞爾維亞球王仍然現身美國，並且踩落NBA球場與「咖喱」史提芬居里會面，他更計劃於2025年仿傚NBA，組織網球的全明星賽。

日前祖高域走落NBA場觀賞勇士對湖人，賽後更與勇士球星史提芬居里「交換禮物」，獲得「咖喱」的30號簽名球衣，而祖高域都送上自己的網球拍，二人惺惺相惜，談笑甚歡。

據美媒表示祖高域計劃明年（2025年）在加州組織網球全明星賽，就如NBA一年一度的全明星周末：「每個人都想要一場網球全明星賽，有男子賽、女子賽，一切都是為了慶祝網球運動。你知道幾時在那裡舉辦最合適？就在印第安韋爾網賽前，每個人都來到南加州。」

美媒再透露：「聽說祖高域對此非常有興趣，不是妙想天開的想法，他確是這樣做，有人說他已正尋找場地，可能是洛杉磯。」消息指，祖高域已在南加州尋找場地，並且有初步的Logo，相信最早可以2025年實現網球全明星賽，而祖高域曾先後出席NBA及板球賽事，藉此取經，而在印第安韋爾斯網賽前，他亦與南非影星查理絲花朗夥拍混雙在善慈賽上表演，看來為網球明星賽作部署。