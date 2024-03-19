「奧夢 」嘉年華氣氛熱鬧　「運動緣」傳入校園

港協暨奧委會香港運動員就業及教育部(HKACED)及港協暨奧委會奧夢成真的年度盛事—「無憂追夢 延續運動緣 運動嘉年華」嘉許禮，已經圓滿結束。一連三周在香港不同角落舉行的活動展獲市民歡迎，更玩得投入，而大會的「奧夢」計劃更會繼續在學校推廣，讓學生體驗奧林匹克價值。

「無憂追夢 延續運動緣 運動嘉年華」分別於2月29至3月4日、3月6至11日，及3月13至17日假屯門市廣場一期中央廣場、荃新天地一期中庭及奧海城二期活動大堂舉行，旨在延續運動熱，讓大眾近距離接觸港隊運動員及認識運動員最強後盾HKACED 團隊，藉此鼓勵大眾支持及參與體育活動，實現「無憂追夢 延續運動緣」精神！

港協暨奧委會會長霍震霆與國家和地區奧林匹克委員會協會秘書長Gunilla LINDBERG等一眾嘉賓出席奧海城舉行的運動嘉年華嘉許禮。霍會長表示：「適逢今年舉行巴黎奧運，以及明年於粵、港、澳三地合辦全國運動會，體育盛事浪接浪，我們誠邀大家一齊支持運動員，投入體育盛事，堅並肩撐港隊。」

HKACED主席胡曉明亦表示：「奧夢成真近70位的運動員教練團隊一直致力將這份「運動緣」傳到學校，透過「奧苗計劃」20間小學，向合共超過3,000位學生及家長推廣運動同奧林匹克價值。」

「無憂追夢 延續運動緣 運動嘉年華」獲市民踴躍參與，體驗其中精彩內容，包括：5大運動體驗區，考驗參加者的速度、反應與靈活性、挑戰肌肉力量、身手、眼界、平衡力和及定力，現場還設主題打卡牆，完成運動體驗區攤位後，可到換領精美紀念品。

此外，還有運動員示範和分享，參與一眾港隊代表包括：單車運動員黃金寶、空手道運動員李振豪、武術運動員莫宛螢、欖球運動員姚錦成、體操運動員吳翹充、籃球運動員蔡龍德、運動攀登運動員游嘉俊、跆拳道運動員關煒霖、詹港艷、高松漢等。