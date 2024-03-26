盧卡古抖夠開殺戒　比利時速獵英格蘭

英格蘭繼續拍跳，今場搵嚟比利時喺溫布萊鬥波。由於幾支英超爭標球隊主力都申請免役，英格蘭大軍整體實力大減，於上場0比1不敵巴西後再有壞消息，幾名主力都受傷退隊，實力進一步削弱。比利時「魔獸」盧卡古抖足應付今仗，而且比利時近4次鬥英格蘭，全部率先入球，今場有望反客為主，捧客隊第一隊入球。（周三凌晨3時45分開賽）

英格蘭上場熱身賽0比1不敵巴西之外，仲付出沉重代價，基爾獲加上仗踢咗20分鐘就傷出，率先退隊，哈利馬古尼戰至67分鐘退下火線，賽後發現呢位剛傷愈不久嘅曼聯中堅又再受傷，未知是否觸傷腹股溝舊患，有可能缺陣3月31日凌晨英超曼聯作客賓福特。至於哈利卡尼同後備門將森莊士東雖然上仗冇上陣，但由於有輕傷在身，為安全起見，「三獅兵團」主帥修夫基畀佢哋提早離隊。

修夫基決定向英格蘭U21「搶人」，補選19歲曼城右後衞歷高利維斯及21歲般尼門將占士查科特填補空缺，前者雖然今季為曼城上陣21次入1球，但國際賽經驗不足，上陣隨時慌失失。後邊唔掂之餘，修夫基前線都要傷腦筋，邊個頂替哈利卡尼嘅位置，上場鬥巴西奧尼屈堅斯表現認真麻麻，今場或者會試用「爛賭二」艾雲東尼，但佢嘅級數始終都不及哈利卡尼，難睇好。

比利時上場同愛爾蘭互交白卷，不過盧卡古並沒出場，擺明留力應付今仗，盧卡古喺英超浸淫多年，對溫布萊球場環境絕對唔陌生，而且「歐洲紅魔」近4次鬥英格蘭，全部率先入球，英軍後防似乎搞唔掂佢哋，比利時今場有望反客為主，捧比利時「第一隊入球」。

更多賠率：