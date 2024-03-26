3X3亞洲盃初體驗　楊瑞鴻望嚐勝仗滋味

FIBA 3x3 亞洲盃本周於新加坡爆發連場激戰，港籃代表楊瑞鴻、蔡龍德、楊睿騏及張國銓周二（27日）聯袂女子隊出發，今次比賽更加為4月份的巴黎奧運外圍賽備戰，楊瑞鴻表示這兩個賽事的目標是為港隊拿下勝仗，「起碼贏一場，並與強隊縮窄距離！」（港台電視32於周三起一連5日直播賽事，周三晚上6時50開始直播）

港隊於3x3 亞洲盃男子組將先戰外圍賽，與中華台北及伊朗爭奪一個出線資格，4子之中張國銓擁有杭州亞運參賽經驗，而26歲的楊瑞鴻則初登三人籃球大舞台，為備戰賽事更參與了熱身賽，加強隊友間的默契，「今年自己第一次入選大港隊，其實每次都係一個肯定。為了亞洲盃，我們在港隊練習中也有抽出時間練3打3，日前更約戰內地球隊打了友誼賽，準備都幾充足。」

身手矯健的阿楊，平日代表康仁福建落場「好剷得」，去到亞洲盃及下月的奧運外圍賽大舞台，他同樣抱着全力拼搏的心態，並希望能嘗得贏波滋味：「我希望為港隊爭取贏波，起碼贏一場，並且打出水準，與強隊縮窄差距。」

香港將主辦巴黎奧運外圍賽，屆時將加入徐遠征替代張國銓，配合場瑞鴻、蔡龍德及楊睿騏挑戰荷蘭、波蘭及瑞士等歐洲隊，阿楊表示大家與阿征都「夾得幾好，球員間的溝通都很多」，加上屆時主場出擊，相信將是一次非常難得的學習。

FIBA3x3亞洲盃 2024

中國香港男子隊：

領隊：蔡啟新

教練：黃志明、黃嘉樂

球員：張國銓、楊瑞鴻、蔡龍德、楊睿騏

中國香港女子隊：

教練：陳雕鳳、黃苑蘭

球員：李祉均、馬丹鳳、陳偉萍、唐曉蕾

中國香港隊比賽賽程：

男子組：

3月28日：

2:15pm 中華台北 vs 中國香港

8:10pm 伊朗 vs 中國香港

女子組：

3月27日：

8:35pm 印尼 vs 中國香港

3月28日：

4:00pm 中國香港 vs 印度

7:20pm 北馬利安納群島 vs 中國香港