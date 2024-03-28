香港隊　將提前與安帥續約　霍啟山：足總同球迷心態一樣

足總周四（28日）舉行2024周年大會，會後主席霍啟山表示，將提前與港隊主教練莊恩安達臣提出續約邀請，表示足總與球迷心態一樣，希望安帥繼續帶領港隊，並透露將為香港爭取「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）外圍賽主辦權。

是次周年大會有會長貝鈞奇及主席霍啟山等足總高層出席之外，多名會員代表，以及11支港超球隊代表都有現身。會議上其中一項議程，通過是否讓三昇足球會成為有投票權會員，惟投票期間，由於所得總票數一度超過在場具投票權人數，需要從新進行投票，最終在29票贊成，1票反對及2票棄權下，通過決議。

剛剛帶領港隊遠赴烏茲別克出戰世盃外的主教練莊恩安達臣，由於回港班機延期，在會議開始後才拿着行李姍姍來遲。會議尾聲，大會亦播出事先準備的短片，紀錄了這位港隊主教練在任至今的點滴，安帥其後亦獲邀上台，分享執教港隊的心得，以及對改進香港足球的看法。

安帥去留繼續成為關注，會後霍啟山透露將提前啟動與安帥續約程序：「足總同球迷嘅心態一樣，都希望佢（莊恩安達臣）可以繼續帶領港隊，所以我哋會提前爭取同佢續約，足總已經同主教練傾緊呢件事，希望顯示出我哋嘅誠意。」霍啟山續指足總向來會在主教練合約接近到期，才檢討續約與否：「大家睇到有好嘅成績，同時間認同呢種風格，佢係推動緊港隊變好。」對於續約年期，霍啟山表示持開放態度：「會先踏出第一步，在爭取續約的基礎下，同時間聽取佢嘅意見。」

談到香港U23的前途問題，作為班主的霍啟山表示：「呢方面仲諮詢緊各方面持份者，聽緊唔同意見。」他強調在球季完結前會有定案：「因為都要籌備下一季。」此外，霍啟山透露明將赴日本參與東亞足球協會執委會會議，希望為香港爭取舉辦東亞盃外圍賽：「希望爭取更多國際比賽嚟香港搞，一方面畀港隊多啲機會比賽，另外希望有更好嘅比賽畀到球迷。」