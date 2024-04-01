3料足球先生積遜　為挑戰自己加盟冠忠南區

港超地區球隊冠忠南區季中簽入幾名新兵，其中曾經成為「3料澳門足球先生」的積遜（Jackson），加盟球隊不久已迅速融入，這位前鋒盼望為南區作出更多貢獻，衝擊錦標，證明自己有力立足更高水平的賽事。

巴西籍的積遜小時候跟很多當地小孩一樣，夢想成為一位職業足球員，可惜他的足球路起步未算順利，令他先後到澳門及土耳其等地尋求發展，包括2018年曾效力當時成立僅3年的土耳其球會艾法利古卻：「當時我有個朋友喺嗰度踢緊波，而且足球喺土耳其好盛行，所以決定去闖，順便見識歐洲嘅足球文化。」

Jackson回憶雖然僅效力艾法利古卻僅僅一個球季，但隊友皆十分友善，使他非常高興，更向記者分享一件趣事：「土耳其到冬天會落雪，但我由細到大喺巴西都未見過雪，搞到好似發現新大陸之餘，仲同其他巴西隊友玩埋一份，但嗰陣真係好凍，練波着多幾件衫，都覺得好難頂！」Jackson大笑道。

其實早於2015年，Jackson已首度征戰澳門聯賽，惟當時因未能適應環境而離隊，但到2020年回歸澳門後，表現脫胎換骨，並留在「濠江」居住近4年，甚至在其中一季包辦聯賽神射手、澳門足球先生及最佳11人足球明星。Jackson成功背後，多得其妻子負責照顧起居飲食，令他能專注於賽場，他露出甜蜜的笑容續道：「前幾年有老婆煮飯畀我食就好好多，因為我練波同比賽之後，通常會返屋企休息，唔似太太鍾意周圍搵『食』，所以好多謝佢咁畀心機照顧我。」

在家人的支持下，Jackson在澳門球壇發展順風順水，被問到為何跳出「舒適圈」，選擇來港加盟冠忠南區的原因，他語帶堅定地表示：「作為職業足球員，幾時都想挑戰自己，所以就算我喺澳門攞過好多獎，都想過嚟踢港超，證明喺更高水平嘅賽事都一樣應付到。」結果積遜兌現自我承諾，投效南區後的處子戰就取得一球進帳，助球隊在史提芬彭利拿缺陣下，於「賽馬會菁英盃」擊敗同組勁敵大埔。

原來Jackson之前一直未曾來港旅遊，直至去年2月尾應朋友邀請，入場觀看東方對南區的港超賽事，豈料一年後自己成為南區一員，令積遜嘖嘖稱奇：「一年前我喺旺角場睇住南區贏東方，當時已經覺得港超水平唔錯，好想過嚟挑戰下，點知一年之後真係加盟南區，我會努力為南區做到最好。」

【積遜Profile】

Jackson Franklim de Souza

出生日期：1990年12月29日（33歲）

位置：前鋒 身高：1米75

球衣號碼：90

現效力球隊：冠忠南區

曾效力球隊（只列部分）：

艾法利古卻（土耳其）、太陽城（澳門）、蒙地卡羅（澳門）