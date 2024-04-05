「女金剛」反對！沙特舉辦WTA年終賽獎金創紀錄

儘管兩位女子網壇傳奇「女金剛」娜華蒂露娃及艾華特早前曾發表文章反對，但WTA周四(４日)宣布連續三年的WTA女子網球年終賽將於沙特首都利雅得上演，總獎金更創紀錄，比起去年增加了70%。

WTA與沙特網聯已達成協議，在未來三年即2024至2026年的女子年終賽均在沙特舉辦，而今年的賽期將於11月2至9日，總獎金高達創紀錄的1525萬美元，較去年2023年增加了70%，而2025及2026年更會增至1550萬美元，這個數字比起去年獎金暴升了900萬美元。

不過，兩位女網名宿艾華特及娜華蒂露娃對於 WTA女網年終賽落戶沙特一直反對，她們早前曾在《華盛頓郵報》聯合發文指出，沙特阿拉伯在人權侵犯方面的紀錄，特別是對待婦女及LGBTQ族群的方式，完全不符合女子網球及WTA本身的精神及目的。

據外媒報道指，WTA巡迴賽主席Steve Simon表示：「我們知道沙特阿拉伯對體育的投資，確實引起人們強烈反應，我們也跟艾華特及娜華蒂露娃會面，聽取她們的擔憂，也分享了沙特國內的婦女權利及LGBTQ權利的擔憂。我們重點是如何發展女子網球，使參與比賽的所有人受益。

Steve Simon續稱球員可以自己選擇會否參賽：「我們不打算進行任何說服，球員們可以自己選擇，相信每位獲參賽資格的選手，都想參加。」