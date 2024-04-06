【有片】法國跳水名將表演不慎跣腳　尷尬片段網上瘋傳　

距離巴黎奧運仲有110日左右，各項準備都進行得如火如荼，耗資1.54億鎊的巴黎奧運水上運動中心於周五（5日）開幕，邀請了法國總統馬克龍及一眾嘉賓出席，而法國跳水名將贊特(Alexis Jandard)表演時不慎跣腳跌落水，相當尷尬。

26歲的贊特穿上了法國國旗的泳褲亮相，準備與兩位運動員表演3米跳板，然而贊特起跳時跣腳滑倒，背部撞到跳水板再跌落水，嘉賓們包括總統都全程觀看着，而此片段更在網上瘋傳，令贊特「一日成名」。

曾經出戰東京奧運個人3米板獲第16的贊特，在2022年世錦賽為法國奪得一面團體銀牌，及去年福崗世錦賽取得雙人3米板銅牌，比賽經驗豐富；已取得巴黎奧運入場券的他，今次可謂「老貓燒鬚」。其後，贊特在個人社交平台拍片大方地回應：「我滑倒了總統」，這是來自法國電影的一句對白，「我在總統面前跌倒了，我在整個法國面前跌倒了。」

他在帖文上笑言：「謝謝你們支持，我的背部沒有問題，但是我的自尊....(嚴重受創)」他表示明天就會繼續訓練。至於巴黎奧運則於7月26日至8月11日舉行。