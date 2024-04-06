港7欖女隊兩連勝闖銀劍決賽　男隊負日本形勢被動

香港國際七人欖球賽周六（6日）續於香港大球場舉行，次日賽事雖受天雨影響，但無阻球迷熱情，南看台早於下午2時爆滿。香港女子隊於Melrose銀劍賽以28比10大勝泰國，兩連勝姿態進軍決賽，至於香港男子隊則以14：33不敵日本，錄得1勝1負。

今屆出戰新增賽事Melrose銀劍賽的香港男子隊昨日（5日）19：17險勝中國隊，今日迎來亞洲勁旅日本，上半場日本先開紀錄，港隊則有蔡紀駿達陣，半場追平7：7。下半場港隊換入亞運金牌功臣姚錦成、李卡度，但球隊防守出現失誤，雖有靴貝特成功達陣，但最終仍以14：33落敗，錄得1勝1負，出線形勢變得被動，周日中國對日本的賽果將決出最後出線決賽的球隊。

首次亮相大球場的香港27歲華將房傑鋒賽後表示，大球場氣氛令他相當緊張，觀眾熱情令他會心微笑：「入場望到香港球迷時不禁展露笑容，但很快就投入比賽，期間聽到大家叫『香港！』，對手達陣時會有噓聲，首次感受到主場氣氛，感覺好特別。」

姚錦成賽後亦大讚房傑鋒頗有大將之風：「他第一次打大球場，能夠頂住這種壓力，下半場才需要換人，已經打得很好。當然他還是有點緊張，我跟他說，不要理會場外發生的事，專注球場內的事就好。」「阿成」這天再次確認退役的決定：「今次是因隊友受傷才有這個『意外』。教練問我打不打香港七欖，我考慮過一段時間，最後決定不如自私一點，和香港大球場一起『last dance』。我雖和體院再簽一年約，但我不會比賽，希望親自在訓練中陪隊友成長，未來我也會加入欖球總會，協助推動欖球發展，希望培育出更多華人欖球員。」

香港女子隊同日登場，上半場憑巴達莎米奇拉和莊嘉欣達陣，半場領先14：5，下半場20歲的巴達莎米奇拉再度建功，加上隊長高香慧的達陣，最終以28：10大勝，兩連勝晉級明日（7日）舉行的決賽。

巴達莎米奇拉於菲律賓出生，父母為菲律賓，她從1歲起來港，今年取得香港護照，賽後她興奮地表示：「大球場氣氛真的很好！達陣是隊友的功勞，我只是負責完成，今年是我第2個香港七欖賽，好開心可以向大家展示我們的努力成果。」巴達莎米奇拉表示，「完成今站賽事後，下個目標是就是6月的巴黎奧運遺材賽，為港隊爭取奧運資格。