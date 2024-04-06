港超聯　大埔4比1挫標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（6日）另1場頭場，標準流浪坐鎮青衣運動場惡鬥大埔。最終大埔憑盧卡斯梅開二度，加上比迪高及陳肇鈞各入1球，以4比1擊敗標準流浪。

近期走勢欠佳的流浪派出林遼太與林堂真鎮守中路，林嘉緯及林衍廷控制中場，前線三叉戟為伊巴謙、劉智樂及上形洋介；「綠戰士」方面，鍾偉強聯同比迪高在兩側發動攻勢，支援盧卡斯及馬卡雷拿攻堅。

流浪開賽後佔據較多攻勢，7分鐘，伊巴謙右路傳中，神田夢實把握大埔球員解圍不遠，起腳斜出。16分鐘，林堂真主射罰球中楣彈出，客隊隨即發動快攻，惟盧卡斯近門射高。大埔到18分鐘打開紀錄，客隊逼甩林衍廷腳下球後，由盧卡斯射成1比0。27分鐘，大埔近門連番起腳，最終比迪高補中成2比0。但兩分鐘後，流浪便由上形洋介接應伊巴謙傳送，近門射入，助流浪追成1比2完半場。

大埔換邊後繼續搶攻，但加比爾、馬高斯山度士及陳肇鈞先後攻門，俱未能考驗盧兆崎。72分鐘，林遼太禁區內飛剷馬卡雷拿時，手部接觸皮球，不過球證沒有判罰12碼。3分鐘後，加比爾接應角球施頂被今場表現出色的盧兆崎救出。直到80分鐘，盧卡斯接應長傳，壓入禁區射入，加上陳肇鈞末段錦上添花，大埔贏4比1完場。