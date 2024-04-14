搶得就搶！阿仙奴半大有數「維」

英超壓軸尾場，阿仙奴主場火併阿士東維拉。阿仙奴要爭冠必搏，又比維拉多兩日休息，明顯有着數，加上嚟緊周中有歐聯對拜仁後顧，一定想初段入多幾粒奠勝，1.5球半場大捧得過。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

阿仙奴依家喺英超同利物浦及曼城3雄鼎立，爭標形勢非常緊湊。好彩陣中大部分傷兵已康復，而自從夏維斯改任中鋒後愈踢愈好，近7場聯賽一共製造9個入波（5球及4助攻），包括上輪大勝白禮頓又交出入波兼助攻，又勤力做逼搶同防守，攻守兼備，難怪阿仙奴戰績直線上升，踏入2024年踢咗11輪聯賽，豪取10勝1和佳績，唯一和波係悶和勁旅曼城，若果單計主場更加獲得5連勝兼轟16粒，全部上半場開2球或以上，可見於主場會採取先發制人。

加上嚟緊周中歐聯8強次回合要作客拜仁，首回合只能逼和2比2，阿仙奴今場必想速戰速決，上半場入多幾粒盡快鎖定勝局，讓部分主力提早抖抖。

另邊廂阿士東維拉都要搶分爭前4，首循環喺主場亦贏波，主帥艾美利梗係想雙殺舊東家，不過狀態明顯回落，近5輪聯賽只得1勝2和2負，場場有失波，而上周中喺歐協聯8強首回合險勝里爾2比1，但比阿仙奴少2日休息，體力輸蝕。最弊係中場悍將杜格拉斯雷斯要坐波監，令防守再打折扣，初段未站穩陣腳，頂唔住阿仙奴嘅狂轟猛炸，1.5球半場大有計。

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