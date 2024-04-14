港超聯　斬獲奠勝球　雷仙奴：為冠軍而戰

大埔周日（14日）作客深水埗運動場，反客為主以1比0擊敗深水埗，繼續緊追前列份子。其中為「綠戰士」斬獲奠勝入球的雷仙奴（Luiz），賽後被選為全場最佳球員（POM），承認勝果得來不易，並指出贏波對大埔衝擊聯賽冠軍非常重要。

今場積極進攻的「綠戰士」，去到下半場才靠雷仙奴，攻入全場唯一入球，這位巴西前鋒入球後更作出前滾翻的慶祝動作，Luiz解釋道：「女兒近日喺屋企學緊點樣翻筋斗，所以今日入波後，我決定陪佢一齊做。」大埔今場除了遇上深水埗頑強抵抗，亦要與炎熱天氣搏鬥，Luiz承認球隊進攻因此遇上阻滯：「好開心攻入奠勝入波，但唔少得隊友嘅幫助，今日天氣炎熱，但我哋踢得好有耐心，先可以最終攞晒3分。」

各項賽事已斬獲7球的雷仙奴，今季入球數大增，他認為穩定的上陣機會有助他交出好表現：「希望喺聯賽最後衝刺階段繼續幫助球隊。」他續指今場勝仗，對球隊衝擊聯賽冠軍冠軍非常重要：「今場勝仗意義好大，因為可以升上積分榜前列，依家要專注應付下場波，努力為冠軍而戰。」