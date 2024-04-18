難以逾越！阿仙奴史上第5次被拜仁淘汰

周四(18日)凌晨歐聯8強次回合，阿仙奴作客0比1不敵拜仁慕尼黑，兩回合合計輸2比3出局。今次係阿仙奴史上第5次喺歐聯被拜仁淘汰，似乎係命中剋星。「兵工廠」領隊阿迪達賽後承認，球隊喺頂尖賽事仍有不足，需要「交學費」。

首回合踢成2比2，兩隊今場明顯踢得份外穩陣，具威脅嘅攻門鏡頭少之又少。換邊後阿仙奴體能明顯下降，拜仁開始搵到甜頭，哥列斯卡曾頭槌頂中柱，到63分鐘拉菲爾古里路左邊傳中，甘美治衝前迎頂破網，阿仙奴尾段想谷亦有心無力，最終輸波出局。

阿迪達賽後表示：「我哋14年未入過歐聯8強，當中一定有原因，重返歐聯當然想一步登天，但8強球隊實力接近，一啲細節會主宰成敗，而呢啲關鍵細節係我哋暫時未擁有，所以我哋需要學習。冇任何說話可以安慰，但我同教練都會陪住球員，好榮幸可以做佢哋領隊，我會諗辦法扶起佢哋，因為星期六又有另一場大戰。」

阿仙奴5次喺歐聯淘汰賽面對拜仁，全部都被淘汰出局，對上4次(2005、2013、2014、2017)都係16強被踢走，歐聯史上只有皇馬淘汰拜仁(6次)係更加「格食格」嘅對賽。