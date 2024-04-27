19歲新星做英雄　皇馬半力出擊照贏波

周六(27日)凌晨西甲，榜首皇家馬德里為咗留力踢下周中歐聯4強首回合對拜仁慕尼黑，今場聯賽收起多位主力，19歲中場新星艾達古拿擔任正選做英雄，射入全場唯一入波，協助皇馬作客以1比0擊敗皇家蘇斯達，向冠軍又邁進一步。

皇馬2位進攻主力洛迪高高斯、祖迪比寧咸今場都冇披甲，雲尼斯奧斯祖利亞只係後備上陣，甚至門將都換由阿列沙巴拿加把關。一眾副選趁機表現身價，當中以艾達古拿最活躍，上半場29分鐘接應丹尼爾卡華積右路傳中，近門射入。呢位土耳其國腳上年夏天由費倫巴治加盟「銀河艦隊」以來，上陣8場入2球，並當選今場最佳球員。

賽後皇馬教練安察洛堤大讚艾達古拿表現：「我好欣賞艾達古拿嘅比賽態度，每一刻都搏到盡，平時操練亦非常出色，佢仲好年輕，將來應該可以成為主力，佢下季一定會留隊。」

皇馬贏波之後，已經拋離踢少1場嘅第2位巴塞隆拿14分，而且「銀河艦隊」今季踢33場聯賽有84分，屬於西甲史上第5次出現有球隊踢33場獲得84分或以上，此前4次最終都成為冠軍。