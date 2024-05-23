恃地利圍攻乙組仔　波琴主演入球騷

今晚德國聯賽附加賽首回合，由德甲尾3嘅波琴，主場迎戰德乙季軍杜塞爾多夫。德甲球隊近年出戰德附佔盡上風，波琴近期雖然狀態一般，但主場出擊相信亦會主動搶攻，要留意球隊近期入得又失得，加上近年對杜塞爾多夫經常大手交易，轉捧2.5球嘅入球大更佳。（Now 639周五凌晨2時30分直播）

波琴由於喺德甲尾輪輸波，令佢哋與柏林聯同分情況下，因得失球較差淪為尾3，要踢附加賽護級。查實波琴狀態確係一般，最後12場聯賽贏得兩場，單計近4場就錄得2勝2負，入8球失咗14粒，全開3球或以上，包括最後兩仗對利華古遜同雲達不來梅共失9粒，明顯為護級豁出去，預計今仗一樣有前冇後。

睇番近11季德附嘅「甲乙對決」，德甲球隊大部分都順利留級，而對上一次乙組仔越級挑戰成功，要數到2019年，當年嘅挑戰者係柏林聯，佢哋淘汰史特加升班，而今場主角杜塞爾多夫上次挑戰成功係11/12球季，當時係擊敗哈化柏林而升上德甲。事實上，杜塞爾多夫今季聯賽攻入72球，火力冠絕德乙，單計近7場取得5勝2和未輸過，勢頭唔錯，今場唔係冇得打。翻查紀錄，雙方近7次正式賽事交手，有6次開3球或以上，捧入球大最上算。

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