世盃外　港隊集訓決選剔走9人　補選兩位門將　

龐焯熙（圖）與另一門將陳嘉豪獲補選。（足總圖片）

為備戰6月初兩場世盃外圍賽，香港男子足球代表隊將於5月28至31日展開本地集訓，足總周四（23日）晚上公布36人集訓決選名單，其中多達9人落選，同時又補選了理文陳嘉豪，以及晉峰龐焯熙兩位鬥將。

相比早前43人初選，今次集訓決選名單共有9名球員落選，當中包括5名應屆港超聯賽冠軍理文球員李毅凱、徐宏傑、黃威、艾華頓和杜度，再加上傑志費蘭度、保羅、冠忠南區艾華及大埔謝家榮。而為填補門將空缺，足總則補選了理文陳嘉豪、晉峰龐焯熙，令名單維持36人。

港隊於5月28至31日、6月3至4日期間進行本地集訓，惟首日則為閉門訓練。之後便在6月6日主場迎戰伊朗，6月8日則啟程前往土庫曼，3日後出戰最後一輪賽事，並於翌日（12日）返港。

36人決選名單如下：

門將： 葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、陳嘉豪 (理文)、龐焯熙 (晉峰)

後衞：杜俊暉 (保頓)、孫銘謙 (滄州雄獅)、鐘樂安、黃梓浩 (東方)、 周緣德 (河南隊)、周子謙 (港會)、陳晉一、艾里奧、羅梓駿 (傑志)、 余煒廉 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、馬希偉、余在言 (東方)、鄭展龍、陳俊樂 (傑 志)、趙聡悟 (冠忠南區)、張憙延、顏樂楓、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、吳宇曦、黃皓雋 (東方)、 米 高 (恩高斯達特)、祖連奴、潘沛軒 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、 安永佳 (深圳新鵬城)