Panasonic籃球賽　林大輝激戰永隆驚險晉級

Panasonic學界籃球邀請賽女子Y組方面，精英賽亞軍得主林大輝中學強勢出擊，連挫基督教香港信義會心誠中學和浸信會永隆中學，闖進4強。

賽事小組賽僅打兩節共20分鐘，林大輝首仗面對基督教香港信義會心誠中學，明顯入局較慢，一度落後2：5，幸能及時調整，上半場尾段由中鋒朱寶恩連取5分，領先11：5。最終林大輝憑朱寶恩和廖詠琪各得9分及8分，以29：13大勝。

第2場由林大輝大戰浸信會永隆中學，永隆首戰收起主力林馨怡，她在第2場隨即發揮功用，偷球上籃，其後又有廖釆雯得分，加上王頌筠命中後撤三分球，助永隆打出7：2。林大輝靠廖詠琪、鄭思睿各得4分反超前，一度拉開6分優勢。永隆射手王頌筠再投進三分追近，林大輝半場領先15：10。

林大輝下半場一度領先至20：10，但永隆憑王頌筠博得「and 1」連取5分，加上周芷悠命中三分球，狂追至21：22。永隆落後5分之際，王頌筠面對身高1米81的朱寶恩拋投得手，為球隊振士氣，可惜為時已晚，最終林大輝以31：25險勝，以小組首名晉級4強。

首日賽果：

男子A組 可藝 vs 英華 9:30

女子W組 協恩vs滙基 22:12

女子Y組 林大輝vs心誠 29:13

男子A組 英華vs蒙民偉 49:4

女子W組 英華女vs協恩 19:25

女子Y組 心誠vs永隆 18:31

男子A組 蒙民偉vs可藝 10:32

女子W組 滙基vs英華女 15:12

女子Y組 永隆vs林大輝 25:31