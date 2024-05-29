香港隊　辭任主教練　安帥：收到冇得拒絕嘅邀請

莊恩安達臣周三（29日）聯同足總署任總幹事張炎有，於何文田足總總部會見記者，宣布正式辭任港足主教練一職，並提到將會轉教海外球會，惟卻未有提到新東家的名字。

近日有消息指安達臣離任港足主教練，他日前亦未有現身港隊操練，使傳聞甚囂塵上，安達臣是日在會上宣布離職，又提到足總曾向自己提供3年合約，但由於最近收到來自海外球會「不能拒絕」的邀請，最終決定尋求新發展，：「足總為咗令我留隊，已經作出好大努力，我之前都為咗港隊，拒絕咗好多邀請，但最近收到個冇得拒絕嘅海外球會邀請，現階段我唔可以講下一站會去邊，好遺憾要做呢個決定，希望香港隊將來可以繼續攞到好成績。」

張炎有就提到足總此前一直跟安達臣商討續約，直至上星期已向他提出3年合約，強調所有條款已合乎安達臣提出的要求，可惜安達臣最終提出離隊：「當早幾日收到安達臣會離隊嘅消息之後，已經即刻同佢了解件事，佢都提到自己有意離任，直到今日正式提出請辭。」。「有哥」亦指將由助教盧斯爾（Wolfgang Luisser）暫代主教練，並以司徒文俊為助教，帶領港隊出戰6月兩場國際賽。他稱會按程序招聘新教練，又提及安達臣未有交代處理新入籍兵等後續安排。

安達臣於2021年上任港足主教練，期間帶領港隊先後打入亞洲盃決賽周，以及杭州亞運4強，贏得不少球迷認同。