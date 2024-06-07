中國女排大軍抵港　朱婷將獲更多上陣機會

正爭逐巴黎奧運入場券的中國女排大軍壓港，準備出戰下周二（11日）假紅館揭幕的VNL世界女排聯賽，主教練蔡斌表示香港站會讓主攻手朱婷多落場，希望能在最後一站爭取更佳成績。

中國女排昨日（6日）抵埗，隨即下榻酒店並進行簡單歡迎儀式。除了練波外，中國隊還會在港進行一連串活動，包括周六踩落紅館出席中國女排全接觸及簽名會，翌日歡迎晚宴及周一的賽前記者會等。

球隊於澳門站的成績並不理想，主教練蔡斌公開致歉，不諱言對日本及意大利的賽事表現不出應有水平，他也聽到外界的聲音，故香港站會在排陣上作出一些變動，二傳手方面會加入許曉婷，而丁霞雖在名單上，卻因病而上陣成疑。另外主攻王雲蕗及副攻王文涵亦離隊。對於朱婷歸隊後的落場時間相當有限，蔡斌表示相信她已漸漸適應了隊伍的節奏，與二傳的默契提升，故香港站會安排她更多上陣機會。

世界女排聯賽

中國女排「香港站」名單

主教練：蔡斌

主攻手：朱婷、李盈瑩、張常寧、羅夢潔、莊宇珊

副攻手：袁心玥、王媛媛、高意、丁霞

接應：龔翔宇、鄭益昕

二傳手：刁琳宇、許曉婷

自由人：王夢潔、倪非凡