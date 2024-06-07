NBA總決賽　普辛基斯復出領「綠軍」G1大勝

NBA總決賽周五（7日）上演首場大戰，塞爾特人主力普辛基斯及時傷愈復出，後備上陣貢獻20分，助「綠軍」主場以107：89擊敗獨行俠，系列賽領先1：0。

塞爾特人於東岸決賽橫掃橫掃溜馬後休戰9日，連續10場因傷缺陣的普辛基斯亦傷愈歸隊，G1首節後備登場，就攻入11分加2次封阻，帶領球隊領先打出37：20。上半場塞爾特人轟入11記三分球，相反獨行俠上半場僅當錫得分上雙得17分，半場落後42：63，最終塞爾特人以107：89大勝。

塞爾特人大灑「三分雨」，全場轟16記三分球，全隊7人至少命中兩球三分，6人得分上雙。謝倫布朗奪全隊最高22分，倒戈出戰的普辛基斯上陣21分鐘貢獻20分、6籃板、3封阻。

獨行俠當錫轟全場最高30分，另加10記籃板。控衞艾榮遭主場球迷「噓爆」，有球迷大叫「艾榮垃圾！」他不以為意，示意球迷喊得大聲點。可惜他今場手感不佳，全場19次起手僅中6球得12分，其中一次上籃更被謝倫布朗大力封阻，令「綠軍」球迷更加興奮，最終艾榮未能助獨行俠扭轉劣勢，他亦苦吞對塞爾特人11連敗。