VNL香港站　王媛媛李盈瑩爆發　中國大勝保加利亞

FIVB世界女排聯賽香港站周二（11日）尾場，中國隊憑王媛媛、李盈瑩、袁心玥和龔翔宇得分上雙，以局數3：0擊敗保加利亞。

世界排名第7的中國於香港站首場迎來排名第22的保加利亞，澳門站上陣時間大減的朱婷正選登場，首局中國隊憑主攻手李盈瑩轟7分，以25：15大勝。第2局保加利亞開段與中國拉鋸至5比6，但其後失誤增多，加上中國攻守俱強，一度拉開至落後6比19。中國隊此局「點點開花」，王媛媛和袁心玥合取9分，再贏一局25：12。第3局戰況較緊湊，保加利亞隊曾追至13：15，中國隊終以25：17取勝。

今場中國隊4人得分上雙，王媛媛和李盈瑩各取13分，隊長袁心玥12分，龔翔宇亦有10分進帳。副攻手王媛媛賽後直言，香港站是「背水一戰」，球隊上下一心爭取勝利：「今天每個人在場上都在竭盡全力發揮自己的能量，今天香港球迷給了我們最熱烈、最大聲的歡呼，每一次來到紅磡也是感覺非常親切，就像在主場比赛一樣。澳門站自己開局比較慢熱，我們希望在香港站帶來全新的面貌，爭取每一場勝利。」

中國將休戰兩日，周五（14日）晚上8時30分再度出擊對德國。

周三賽程

6月12日

17:00 土耳其 對 泰國 (HOY 76台直播)

20:30 巴西 對 波蘭 (HOY 77台直播)