史東斯染疫被隔離　英格蘭焗用2新丁做中堅

英格蘭爭奪歐國盃冠軍之路遇上阻滯，中堅史東斯感染病疫正被隔離，好大機會缺席首場分組賽對塞爾維亞。由於哈利馬古尼因傷未有入選，英格蘭領隊修夫基將焗用馬克古希同李維士鄧克做正選，2位中堅之前從未喺國際大賽上陣，「三獅兵團」隨時中門大開。

英格蘭進駐德國基地後連日訓練，史東斯上場熱身賽整傷足踝一度休息，周二(11日)曾經重投操練，但周三(12日)再次「消失」，原來佢感染病毒，被勒令留喺球員房入面隔離，以免將病毒傳染畀其他隊友。英格蘭足總未證實史東斯係咩病，但要喺3日內好番兼上陣難度頗高。

史東斯同哈利馬古尼嘅組合，係英格蘭自2018年世盃開始嘅主打拍檔，隨住哈利馬古尼受傷落選，只有11頂喼帽嘅馬克古希將頂上正選，依家連唯一有大賽經驗嘅史東斯都冧埋，據報會由李維士鄧克或安斯干沙代替，兩人加埋都係得10場國際賽紀錄，而且10場都係熱身賽，甚至連外圍賽都冇試過落場，佢哋同馬克古希都係國際大賽「新丁」。

消息指32歲嘅李維士鄧克會係替補首選，英格蘭近2場熱身賽佢都擔正，但3月份2比2和比利時一戰演出備受批評，輸第1球就係因為佢解圍失誤造成。呢位白禮頓中堅能夠入選歐國盃大軍亦受到質疑，唔少球迷覺得艾歷迪亞同班夫韋迪更加值得入圍。