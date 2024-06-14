杜普蘭蒂斯再跨6米破歐洲紀錄

瑞典「鳥人」杜普蘭蒂斯在歐洲田徑錦標賽續顯「超班」實力，即使嘗試刷新世界紀錄失敗，但仍以破大會紀錄的6米10奪得男子撐竿跳金牌，為爭取衞冕奧運金牌注下強心針。

比賽在意大利羅馬上演，這位奧運兼世界冠軍首跳輕鬆越過5米65，繼而再跨過5米82、5米92及5米97，當鎖定金牌落袋之後，杜普蘭蒂斯再成功跳過6米10，首次打破了大會紀錄。

狀態甚佳的杜普蘭蒂斯繼而試圖挑戰6米25的新世界紀錄，最接近的一次是在首次試跳時上身已跨越橫杆，但可惜下降時身體觸杆未能成功。不過，今次的成績已是他生涯第60次越過6米的比賽，也是成涯第82次的勝利。

24歲的杜普蘭蒂斯賽後對今次成績感到滿意:「很開心，主要目標是贏得比賽，贏得自己在這裡的第三面金牌；我很滿意高度，我真的沒想過要挑戰世界紀錄，這不是我計劃的一部份。」

他續稱:「在6米10之後，那裡的能量太多了，我看着父母，我們都有相同的想法，這是給大家一點樂趣，何不去試試?」他先後已8次打破世界紀錄，而4月在中國的鑽石聯賽以6米24刷新了世績。

至於早前在世界室內賽獲銅牌的希臘選手Emmanouil Karalis，今站添一面歐洲賽銀牌，其成績是5米87，雖然曾試跳5米92、5米97及6米10均告失敗。距離巴黎奧運開幕僅一個月左右，田徑項目將於8月1日展開。