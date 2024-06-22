荷蘭詐胡惹爭議　英超球證醜到歐國盃

今屆歐國盃嘅執法水平大致上獲得讚揚，不過荷蘭對法國一戰就爆出詐胡爭議，沙維西蒙斯入波因隊友杜費斯越位被作廢，但杜費斯當時並冇參與，連法國名將比堤都話係誤判。今場主裁判同VAR球證都係英超組合，唔少網民都話「出事好正常」。

沙維西蒙斯69分鐘遠射建功，個波喺越位嘅杜費斯附近掠過，但佢當時冇做任何干擾動作，最終仍被VAR推翻。荷蘭領隊朗奴高文賽後炮轟：「杜費斯係企喺越位位，但佢並冇騷擾門將，呢個波係合法，球證竟然用5分鐘去覆核？完全諗唔明。」

法國名將比堤亦「幫理不幫親」：「我為法國開心，但結果並唔公平，係咪干擾係睇你點演繹，我覺得係錯判。」今場球證係英超名哨安東尼泰萊，VAR球證就係艾治維，2人喺英超都有唔少出錯紀錄，艾治維上季試過喺1場3次睇漏12碼而被諾定咸森林投訴。

對於英超球證組合醜到歐國盃，網民亦出動抽水：「今屆賽事判決又快又準，直到英超球證出現...」、「見到1球波要查5分鐘，就知道係英超VAR團隊」、「英超球證喺做錯決定上面永遠唔會令人失望」。