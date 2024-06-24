後備殺手補時救駕　德國逼和瑞士力保首名

歐國盃A組賽事周一(24日)凌晨結束，東道主德國憑後備殺手富克洛喺補時入波，1比1逼和瑞士，驚險保住小組首名。德國16強將會對住C組次名球隊，目前對手會係丹麥。輸波嘅瑞士以次名出線。另一場匈牙利絕殺蘇格蘭升上第3位，保住出線希望。

德國賽前雖然已肯定晉級，但為保首名出線資格，領隊拿高斯文未有作出輪換，連續3場用番相同勝利11人。主隊開波後順利控制戰局，3分鐘夏維斯接應角球頭槌頂得太正；17分鐘安特列治放冷箭射入，但穆斯亞拿被指犯規在先，入波慘被推翻。

大難不死嘅瑞士有後福，28分鐘首次製造攻門就得手，費奧拿左路傳中畀安杜尼龍門口伸盡踢入；1分鐘後德國幾乎再輸，安杜尼前場用速度攝贏魯迪格，半單刀施射貼柱而出。德國上半場控球率接近7成，但卻係落後嘅一方。

換邊後德國加強壓力，50分鐘科利安華迪斯靚直線，穆斯亞拿中路空晒狂抽被恩尼森馬擋出。德國之後換入麥斯比亞、富克洛、利萊辛尼，擺大個頭狂攻，85分鐘夏維斯接應角球頭槌頂中楣頂。到補時2分鐘，德國終憑富克洛接應大衞拉林左路傳中，頭槌頂入追成1比1，保住首名晉級。

A組另一場蘇格蘭對匈牙利，蘇格蘭雖然控球率較高，不過製造攻門能力極差，反而被匈牙利反擊搞到立立亂，匈牙利中堅韋利柯賓上半場曾經頭槌中楣，奇雲蘇保斯下半場又射中柱，去到補時10分鐘最後一擊，匈牙利快速反擊由奇雲蘇保夫絕殺贏1比0，升上第3位，仍有機會爭奪4個小組最佳第3名席位。