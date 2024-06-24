匈牙利主將恐怖撞傷昏迷　隊友驚慌落淚

歐國盃A組最後一輪，匈牙利喺補時10分鐘神奇絕殺，1比0擊敗蘇格蘭後升上小組第3，保住出線希望。不過今場出現驚嚇場面，匈牙利前鋒班拿巴斯華加被蘇格蘭門將撞傷頭部昏迷，球員即時築人牆用大毛巾保護佢接受軍醫治療，隊長蘇保斯拉爾更忍唔住落淚，據報華加被送院治理後，目前情況穩定。

比賽去到下半場中段，華加攻門被蘇格蘭門將安格斯根恩打中頭部，佢即場倒地昏迷，球員見事態嚴重即示意軍醫入場，蘇保斯拉爾更衝去場邊幫手搬擔架床，隊友亦築起人牆兼拎毛巾遮住，電視鏡頭亦冇影住，等待期間蘇保斯拉爾等球員一度落淚，經過長時間治療後再由救護車送院。

奇雲蘇保夫最後一擊為匈牙利贏波後，即到場邊高舉華加件19號波衫以示支持，完場後一眾球員亦帶埋華加件波衫影相，匈牙利足總隨後發聲明：「華加現時情況穩定，呢位費倫斯華路士球員依家身處斯圖加特一間醫院，有最新情況我哋會第1時間公布。」

匈牙利領隊馬高羅斯賽後透露：「華加冇生命危險，但佢面部出現骨折要做手術，今屆歐國盃餘下賽事都唔可以候命。」