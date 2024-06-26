4隊同分激到震　和波極低水斯羅演默契波？

今屆歐國盃E組可謂激到暈，目前羅馬尼亞、比利時、斯洛伐克同烏克蘭同得3分，係歐國盃66年以來首次出現，若果今晚兩場（斯Vs羅、烏Vs比）都打和，就會4隊得4分，喺對賽成績相同下，要計到得失球差，依家「-2」嘅烏克蘭最蝕底。對上一次大賽出現分組賽4隊同分情況，係1994年世盃，當時墨西哥、愛爾蘭、意大利及挪威3輪後同樣有4分，得失球差全部都係「0」，結果挪威因得球較少包尾出局，會唔會歷史重演，今晚過後就知！

E組生死戰斯洛伐克硬撼羅馬尼亞，今場兩隊只要和波，就可以攜手出線，截稿前足智彩和波賠率僅得2.09倍，極為低水，加上近3次碰頭全部打和，不妨直取和波。（Now 619周四凌晨零時直播）

各添1分即攜手晉級

現時小組排第1嘅羅馬尼亞同第3嘅斯洛伐克，今晚和波就齊齊手握4分，無論另邊廂烏克蘭對比利時咩比數，「斯羅」一定唔使包尾，加上A、B兩組踢完後，兩組第3名唔夠4分，即係話今晚兩隊打和就可齊齊出線。

講番場波，兩隊頭兩輪表現都唔差，當中斯洛伐克上場領先下被烏克蘭反勝2比1，有啲唔抵，佢哋經歷過上屆首輪贏波後，連輸兩場出局嘅教訓，今仗一定加強防守。羅馬尼亞首輪炒烏克蘭3蛋，上輪不敵比利時完全係輸質素，無話可說，論表現更勝斯洛伐克。睇番雙方近7次碰頭，羅馬尼亞錄3勝4和未輸過，單計近4次有3次和波收場，既然和波咁着數，何樂而不為呢？

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