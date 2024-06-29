「小雲」發威起孖　巴西大炒巴拉圭省靚招牌

周六(29日)早上美洲國家盃D組，首輪失分嘅巴西重拾「森巴足球」進攻力量，以4比1大勝巴拉圭，上仗表現備受批評嘅雲尼斯奧斯祖利亞發威，個人梅開二度，以行動證明自己屬於現時巴西鋒線最強人物。

巴西上場大熱倒灶，僅同哥斯達黎加打和0比0，雲尼斯奧斯祖利亞全場0射門，6次嘗試扭過對手都失敗，遭輿論炮轟係失分罪人。呢位23歲皇馬翼鋒知恥近乎勇，今仗演出非常落力，戰至上半場31分鐘，有巴拉圭球員喺禁區內犯手球，巴西獲得12碼，但盧卡斯柏基達射失。

不過，巴西攻勢陸續有來，僅過4分鐘，盧卡斯柏基達妙傳畀雲尼斯奧斯祖利亞射入打開紀錄，跟住20歲小將沙維奧近門「執雞」射成2比0，轉個頭雲尼斯奧斯祖利亞再建一功，巴西上半場領先3球。

換邊之後，巴拉圭中堅艾達列迪遠射入網，追番1球，但之後有隊友唔生性，喺禁區內犯手球，再次被吹罰12碼，盧卡斯柏基達今次冇甩拖，主射入網贏4比1，巴西下場只需要打和哥倫比亞，就可以出線8強。哥倫比亞大勝哥斯達黎加3比0之後，已經提早取得出線權。至於巴拉圭2戰2敗，已經篤定出局。