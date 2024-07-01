羅素坐收漁翁之利　F1奧地利站奪本季首冠

螳螂捕蟬，黃雀在後！周一（1日）F1奧地利站於紅牛環賽道舉行，領跑的麥斯韋斯塔本與好友諾利斯相撞，羅素迎頭而上反超，成功奪得今季第一個分站冠軍。

紅牛環賽道全長4.318公里，全程需跑71圈。杆位起步的紅牛車王麥斯韋斯塔本，與好友兼勁敵的麥拿倫英國車手諾利斯鬥智鬥勇，雙方大部分時間互有領先不分上下，後者為爬頭在第64圈於外側加速突破，不料與前方的韋斯塔本發生意外碰撞，而一路緊守第3的平治車手羅素抓緊機會，最終以1小時24分22秒798率先衝過終點，以1.906秒險勝比雅斯迪，贏得今季首個分站冠軍。

來自英國的26歲車手羅素，自2022年在巴西站奪冠後，生涯第2次站上F1最高頒獎台。他賽後坦言：「難以置信！比賽一開始就為了保住第3名而進行了一場艱苦的戰鬥，我看到韋斯塔本和諾利斯全力以赴，他們表現得非常努力，以及對勝利的渴望。」他續說：「團隊做得非常出色，讓我順利地完成賽事。能夠回到巔峰的感覺真是太棒了！自賽季開始我們已經取得很大的進步，而未來一定還會有更多可能！」

諾利斯因賽車損傷嚴重不得已退賽，隊友比雅斯迪為麥拿侖贏得第二名。法拉利的西班牙車手沙恩斯躋身第三名。韋少因不當防守，被罰時10秒，返回賽道後以第五名完成賽事。

韋少以237分高踞車手榜首，諾利斯則以156分排第二，今站奪冠獲30積分的羅素總積分111分排名攀升至第7位。下一站賽事將於本月7日在英國銀石賽道上演。