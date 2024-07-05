和富社企「加碼」！出資120萬推動女足發展

足總周五（5日）宣布，女足未來3年繼續獲得和富社會企業鼎力支持，贊助金額更大幅提升至120萬港元，藉此推動香港女子足球發展，雙方是日在何文田總部舉行簽約儀式。

和富社企自2015年開始贊助香港女子足球，已連續9年出資協助足總籌辦女足發展項目，當中包括「和富校園女子足球推廣計劃」，目前超過150間學校及12,000位中小學參與、受惠。

是日舉行的簽約儀式，足總主席霍啟山、和富社企會長李宗德博士、和富慈善基金名譽會長李麥潔娉、足總董事暨女子足球委員會主席莫慕潔、足總女足經理黃若玲、港隊主帥列卡度，以及應屆香港足球小姐張煒琪亦一共出席。

當中「霍生」即場宣布：「和富社會企將會在未來3年，繼續支持香港女子足球發展，贊助額亦由剛過去3年資助期的港幣75萬元，大幅加碼至120萬元。」而簽約過後，「李生」、「李太」更即場獲贈港隊球衣，以答謝兩位的女足的支持。

至於足總女足經理黃若玲，則稱今次獲和富社企「加碼」贊助後，將投放更多資源在香港女子足球代表隊身上：「前排受到疫情影響，所以依一兩年我哋要加緊步伐，追趕世界水平。另外除咗提升成績、表現，我哋都希望保持對球員嘅品格教育。」