基拔圖施華：巴拿馬神奇之旅將結束

今屆的美洲盃已到了白熱化的階段，哥倫比亞8強遇上巴拿馬。巴拿馬能夠戰至8強個階段讓我感到驚訝，而且他們的表現令人印象深刻。

巴拿馬擊敗東道主美國，展現出球隊已大熟大勇，這也確保了能晉級至最後8強，其實在之前對烏拉圭的比賽中，儘管最後落敗，但展現了強硬的態度，令烏拉圭要在比賽尾段才取得致勝入球。

話雖如此，儘管他們能令對方陷於苦戰，但在每場分組賽中皆有失球，而且哥倫比亞擁有強大攻擊力，這一點很可能會毀掉他們的神奇之旅。

哥倫比亞的表現同樣非常出色，在分組賽與巴西同組的情況下，竟以首名出線。路爾斯戴亞斯在美洲盃上表現出色，儘管暫時只入1球，但他是哥倫比亞進攻時非常有用的致命武器。我認為他將在這場重要的比賽中，為其國家隊貢獻入球或關鍵助攻。

哥倫比亞關鍵球員中場謝法臣拿馬，在對巴西的比賽中不幸領黃導致今仗需停賽，他是一名非常出色的球員，並且在今屆美洲盃上攻入兩球，但今場在缺少他之下，哥倫比亞的中場線可能會出現漏洞，巴拿馬必須好好把握這一個弱點。

不過，我認為哥倫比亞最終會贏得這場比賽，到目前為止他們在今屆賽事攻入了 6 球，同時擁有比巴拿馬更好的進攻球員。巴拿馬會盡量為哥倫比亞帶來麻煩，但最終仍失敗收場。