華度加奴溫網女單出局　球迷仍不忿她退賽混雙

英國網壇美少女華度加奴周日在溫網以2比6、7比5、2比6不敵新西蘭的外圍賽晉級者孫璐璐，無緣躋身女單8強，溫網之旅被終結。

21歲的華度加奴對於在女單出局表示失望，她坦言應該可以再做得更好，不過，今屆獲外咭參賽的她於下周的世界排名可以重登100位之內。對後不少有傳媒再提問有關她退賽混雙的決定，這是傳奇球星梅萊在溫網的最後深戈。

華度加奴回應時表示:「這是一個艱難的決定。」但她強調是「正確的行動」，她稱:「當然，我不想奪走他（梅萊）最後一場比賽，對於每一個決定，別人都有權表達自己的意見，我認為在這項運動中，做任何決定時以自己考慮為優先，尤其是我的歷史，更需要把自己放在首位。」

不過，華度加奴的出局亦惹來很多球迷的留言，有球迷表示「她輸波已不是新聞」，但有部份球迷仍然重提她原本夥拍梅萊出戰混雙而退賽的行為，「我尊重及欣賞華度加奴，我只覺得這是一個悲劇，她的決定拒絕了一位偉大冠軍的適當謝幕。」

至於今仗闖關的孫璐璐則為新西蘭寫下歷史，成為首位躋身女單16強的球手。

另外，女單2號種子美國的歌莉嘉芙爭取過去6個大滿貫中第五次躋身8強的希望粉碎，她以直落兩盤4比6、3比6不敵娜華露，16強止步。