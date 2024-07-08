港超聯　鞠盈智任助教兼球員留效冠忠南區

冠忠南區周一(8日)下午透過球隊fb專頁宣布，36歲中場鞠盈智將會加入教練團，以助教兼球員身份留效。

冠忠南區新一季教練團大致不變，包括領隊由貝可泓、主教練楊正光、助教比圖、守門員教練范俊業，以及「新血」助教鞠盈智；其中「阿智」會繼續註冊一隊，以備不時之需。

鞠盈智自2021年起效力冠忠南區，對於新季多了助教這個身份，他表示感到非常新鮮，並謂無論以甚麼身份，都希望可以對球會有所貢獻：「始終年紀漸漸大，慢慢都要向教練方面發展，所以同球會商量過，畀我以助教兼球員身份出戰新一季賽事，希望憑自己嘅經驗協助陣中年輕球員成長。教練嘅角色對我嚟講係挑戰，因為以往做球員相對簡單，只要做好自己本份，但作為教練就要全面好多，希望可以幫到『光Sir』（楊正光）同其他教練。」

另外，冠忠南區早於本月初（1日）已宣布蔡子濤、古安奴、史提芬彭利拿、杜馬思、梁祐維、馬文政、冨樫凌央及利奧已約滿離隊，而趙聡悟及陳傲軒亦借用期滿。據悉，冠忠南區本已完成組軍，月中將公布大軍名單，當中包括多個新面孔。