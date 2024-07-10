曼聯U16今夏訪港　貝碧托夫奧沙將會現身

曼聯U16繼去年再度訪港！香港賽馬會周三（10日）在記者會宣布，今年會繼續舉辦「賽馬會青少年足球精英匯」，曼聯U16將會在8月9日和11日，分別友賽超級青年聯賽選手隊和香港U16，貝碧托夫和奧沙兩位曼聯名將，將先後在兩場賽事亮相。

「賽馬會青少年足球精英匯」在8月5日至12日舉行，曼聯U16期間會參觀馬會屯門公眾騎術學校等，並於8月9日和11日，在旺角大球場分別鬥超級青年聯賽選手隊和香港U16，奧沙及貝碧托夫會在兩日賽事分別現身，曼聯屆時會展出剛季贏得的「英格蘭足總盃」獎盃，供球迷拍照留念。

門票則分為「一般」（3歲或以上）及「輪椅門票」兩種，費用全免，球迷可以從下周一（15日）早上10時起，到活動網站登記門票，與球迷見面，入場觀眾可獲贈紀念襟章。

袁振謙、李呈、楊焯鈞及詹皓臻等14位球員代表青年聯賽選手隊亮相記招，其中袁振謙表示自己為阿仙奴球迷，笑道希望在曼聯U16身上取得入球或助攻：「我由細到大都捧開阿仙奴，所以今次有得對曼聯青年軍，會更加想做到入波同助攻，可以贏波就最好啦！」

此外，「謙仔」早前赴1間西班牙球會的U19梯隊試腳約1星期，他盼能夠順利外流：「喺西班牙操咗幾日，覺得嗰邊青年軍嘅比賽節奏可能仲快過港超，所以好想喺嗰邊踢落去，不過依家乜都未傾成，如果最後要留喺傑志，我都會努力爭取出場機會。」

已轉投標準流浪的李呈，就期待與曼聯U16交手，他表示要提高對抗性備戰：「英格蘭足球風格比較多碰撞，個人技術又好，所以到時要準備踢得硬淨啲，希望可以喺大家面前踢場好波。」

【門票安排】

費用：免費

類別：一般門票（3歲或以上）、輪椅門票

登記方法：7月15日早上10時起到活動網頁登記

【賽事資料】

地點：旺角大球場

8月9日（周五）

超級青年聯賽選手隊對曼聯U16

開賽時間：晚上8時

出席名宿：奧沙

8月11日（周日）

香港U16對曼聯U16

開賽時間：下午6時

出席名宿：貝碧托夫