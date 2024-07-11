港超聯　冠忠南區一次過公布六個新兵

港超聯球會冠忠南區周四（11日）公布6名新球員，包括包括門將陳嘉昊、後衞恩奴、宋柱浩、中場亞哥斯達、前鋒達施華、以及年僅15歲，從南區U18升上一隊的莊晉，其中莊晉成為南區歷來年紀最輕的一隊球員。

南區上季銳意改變踢法，可惜未能衞冕「賽馬會菁英盃」冠軍，季後亦宣布蔡子濤、古安奴、史提芬彭利拿、杜馬思、梁祐維、馬文政、冨樫凌央及利奧約滿離隊，趙聡悟及陳傲軒則借用期滿。

為了加強實力，這支地區球隊是日宣布6名新球員加盟，包括亞哥斯達、宋柱浩、恩奴及達施華4名外援，其中後兩者分別為24及25歲，未曾征戰港超，相信能夠給予球迷新鮮感。本地球員方面，由晉峰來投的陳嘉昊年僅20歲，令南區的門將陣容更為年青，而上季為冠忠南區U18球員，今季獲提拔上一隊的莊晉，更以15歲之齡成為南區歷來年紀最輕的一隊球員

主教練楊正光對一眾新兵充滿期待，有信心他們能改善球隊不足，提升成績：「球隊需要逐步年輕化，兩位巴西新兵屬於當打年紀，活力十足，前鋒達施華更是一位衝刺力強的球員，有助加強球隊的攻力。恩奴及宋柱浩都是中堅位置上用波能力較強的球員，希望可以加強防及速度。至於亞哥斯達雖然年紀上稍大，但我們並不擔心這個問題，雖然只是開操短短數天，他已經展現出良好的狀態及能力，期望他可以改善我們的中場控制力。」

【陳嘉昊檔案】

英文名：Chan Ka Ho

出生日期：2004年1月13日（20歲）

身高：1米70

位置：門將

球衣號碼：13

曾效力球會：凱景、晉峰

【恩奴檔案】

全名：Soares Belisario Gabriel Yanno

出生日期：2000年1月20日（24歲）

國籍：巴西

身高：1米90

位置：後衞

球衣號碼：5

曾效力球會：保地花高PB（巴西）、聖十字（巴西）、塞拉布蘭（巴西）

【達施華檔案】

全名：Da Silva Vieira Rondinelli

出生日期：1999年3月11日（25歲）

國籍：巴西

身高：1米87

位置：前鋒

球衣號碼：9

曾效力球會：甘美奧B隊（巴西）、帕拉拿（巴西）、邦迪比達（巴西）、佩洛塔斯（巴西）、 伊塔比利圖（巴西）

【亞哥斯達檔案】

全名： Acosta Jonatan Leonel

出生日期：1988年10月11日（35歲）

國籍：阿根廷

身高：1米75

位置：中場

球衣號碼：10

曾效力球會：愉園、夢想FC、理文（只列在港曾經效力球會）

【宋柱浩檔案】

全名：Song Juho

出生日期：1991年3月20日（33歲）

國籍：南韓

身高：1米89

位置：後衞

球衣號碼：14

曾效力球會：深水埗（只列在港曾經效力球會）

【莊晉檔案】

英文名：Chong Tsun Aidan

出生日期：2008年12月7日（15歲）

身高：1米76米

位置：中場

球衣號碼：27

曾效力球會：冠忠南區U18