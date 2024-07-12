奧運首設選手托兒所　女飛人費力絲幫健兒湊仔

在即將來臨的巴黎奧運，38歲美國退役女飛人兼兩孩之母的費力絲，與嬰幼兒品牌Pampers 攜手合作，在奧運選手村創建首個托兒所，為今屆「媽媽級」選手們提供暫托幼嬰服務，緩解運動員作為新手家長的之壓力，為她們提供育兒上的支援。今年代表國家參加巴黎奧運的「媽媽級」選手包括美國女籃代表兼奧運五金球員陶樂西（Diana Taurasi）、日本網球一姐大坂直美、英國射擊運動員Amber Rutter等等。

托兒所位於選手村廣場中心的非住宅區地帶，提供大量空間予運動員與嬰幼兒子女建立聯繫、哺乳和玩耍，亦會供應尿片和濕紙巾等一切嬰幼兒用品，開放時間由每天上午9點至晚上9點，此外持訪客通行證的遊客亦可使用。

費力絲擁有7金3銀1銅的奧運獎牌及13個世界冠軍，是當今擁有最多奧運獎牌的女子田徑運動員。作為計劃發起人之一，費力絲深知運動員媽媽面臨的挑戰，她表示：「有小朋友之後，先知道一邊湊仔一邊比賽有幾困難，所以當我加入國際奧委會嘅時候，我真係好想為奧運媽媽發聲，減輕佢哋壓力負擔。」她希望這項舉措能讓兼顧比賽和育兒的選手們，在賽事期間仍能享受與子女共度的私人時光，幫助她們平衡家庭和體育事業發展。