C朗入選最令人失望陣容　哈利卡尼都有份

C朗今屆歐國盃上陣5場合共23次射門，都入唔到波。(Getty Images)

今屆歐國盃只剩下1場決賽西班牙對英格蘭，英國足球雜誌《442》評選出今屆最令人失望11人陣容，葡萄牙巨星C朗「眾望所歸」入選，最令人意外係佢嘅「拍檔」竟然係協助英格蘭打入決賽嘅哈利卡尼。

C朗破紀錄第6屆出戰歐國盃，但今屆演出令人失望，上陣5場合共23次射門，都入唔到波，並且曾經射失1球12碼，同佢上季為艾納斯上陣51場入50球嘅表現判若兩人。

另一位著名射手哈利卡尼即使有3球進帳，但整體表現欠佳，連續3場淘汰賽都被換走，更被球迷指佢成為「英格蘭C朗」，難怪入選最令人失望陣容。

至於4位「最令人失望中場」分別係法國名將基沙文、意大利「節拍機」佐真奴費路、荷蘭嘅祖爾華亞文，以及克羅地亞老將莫迪歷。莫迪歷入選好大程度上受球隊整體表現差拖累，加上佢已經38歲難免力不從心。

4位後衞包括克羅地亞左閘加華度爾、匈牙利中堅韋利柯賓、英格蘭中堅史東斯、意大利右閘迪羅倫素。門將係烏克蘭嘅盧連，呢位皇馬鋼門上季有出色表現，估唔到踢歐國盃大失水準。

《442》評選今屆歐國盃最令人失望陣容

門將：盧連

後衞：迪羅倫素、韋利柯賓、史東斯、加華度爾

中場：基沙文、佐真奴費路、祖爾華亞文、莫迪歷

前鋒：C朗、哈利卡尼