基拔圖施華：季軍對加拿大推動足球具意義

加拿大上仗面對阿根廷再次渡過一場艱難的比賽，最終力戰之後無緣今屆美洲盃決賽，我認為他們的球員不會太失望。相反，烏拉圭在今屆賽事表現相當激動人心，以及令人有所期待，而在4強不幸不敵哥倫比亞而無緣決賽，對他們來說肯定是一個沉重的打擊。

我從來不喜歡季軍戰，更加認為應該廢除這種賽事，皆因球員早已渡過一個漫長的球季，而像季軍戰一樣的比賽，彷彿是在4強落敗之球隊的傷口上灑鹽。

我們看到烏拉圭因未能進入決賽而感到多麼失望，在比賽結束時球場上更出現了一些醜陋的場面。我認為由於這個原因，烏拉圭部份球員或會被罰停賽，尤其是達雲紐尼斯，他很可能會缺席這場比賽。即使不是因停賽缺陣，我認為在漫長的歐洲賽季之後，他們在今場季軍戰可能會讓部份主力球員休息。相反，許多加拿大球員在美職比賽，美職現正進行得如火如荼，所以他們的體能狀況肯定沒有大問題。

正如我之前所說，加拿大在今屆美洲盃上給我帶來了很大的驚喜，我認為領隊馬殊和球員都對此作出了很好的貢獻。我本來深信，烏拉圭能在決賽遇上阿根廷或巴西，但不幸的是，這對他們來說已經是不切實際。

這將會是一場艱難的比賽，我不認為很多球隊重視奪得季軍的意義，但也許到最後，我會選擇加拿大隊贏得比賽，皆因我認為今仗的勝利對加拿大推動足球發展意義十分具大，相反烏拉圭飽受主力無法出場的困擾，實力肯定會大打折扣。