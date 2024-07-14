溫網新后誕生！姬莉絲高娃捧盃憶恩師激動落淚

溫布頓網球錦標賽周日(14日)上演女子單打最終決賽，捷克女將姬莉絲高娃(Barbora Krejcikova)首次打入賽事決賽的表現令人驚嘆，她在丟失第2盤的比賽中奮起反擊，最終以盤數2比1（6比2、2比6、6比4）擊敗意大利的保蓮妮(Jasmine Paolini)，奪得生涯首個溫網冠軍。姬莉絲高娃賽後捧起金盃仍難以置信：「這是我人生中最美好的一日！」

賽事31號種子、現年28歲的姬莉絲高娃，於準決賽勇挫2022年盟主拿芭堅娜，首次打入溫網決賽。她面對連闖兩個滿貫賽事的保蓮妮亦不落下風，首局就成功破發，並以6比2先贏一盤。第2盤保蓮妮激進搶攻，同以6比2扳回一城。

決勝盤姬莉絲高娃沉著應對，在雙方僵持下於第7局打出關鍵破發，並一路領先至6比4鎖定勝利，成功奪得生涯首個溫網冠軍，亦是繼2021年法網奪冠後，第2次捧起大滿貫獎盃。

「我沒有想過會像1998年露芙娜一樣贏得同樣的獎盃，今日無疑是我人生中最美好的一日！」姬莉絲高娃賽後難掩激動情緒，喜極而泣：「我完全想像不到我能在這個賽事奪冠，實在是難以置信！」

在擺出慶祝甫士前，她用一些時間令自己冷靜下來，擦乾眼淚，並來到帶有歷屆女子冠軍名字的棋盤前拍照紀念，她的名字被刻上，與人生導師露芙娜共處一榜。這一刻對姬莉絲高娃來說極為重要，「在我完成大學三年之後，我不知道我是否應該成為職業選手，或是走教育之路。在我迷茫之時，她（露芙娜）告訴我有潛力。她當時跟我講述自己在溫網的所有故事，從那時開始，我開始將溫網視為對我來說最重要的賽事。」

而連續打入兩個大滿貫賽事決賽（法網和溫網）、同樣28歲的保蓮妮，奮鬥之下仍然相繼失利，與冠軍失之交臂，她賽後坦言：「雖然有些難過，但我會保持微笑繼續努力。」