美洲盃決賽　阿根廷迎戰哥倫比亞吼半和

美洲國家盃決賽，阿根廷大戰哥倫比亞，上屆冠軍阿根廷表現四平八穩，但球王美斯腳風唔順，導致往往小勝收場。至於哥倫比亞已保持各項賽事連續28場不敗，實力同對手旗鼓相當，加上爭冠終極一戰，預料雙方踢法會比較謹慎，如嫌中位數2.5球嘅入球細太熱，不妨考慮半場和。（HOY TV 77周一早上8時直播）

阿根廷連奪上屆美洲盃及世界盃，以衞冕身份再次入決賽，表面上水準相當穩定，但要留意王牌美斯無復當年之勇，錯失唔少入波機會，甚至單刀都射失。美斯上仗4強能夠入波「開齋」，好大程度上多得隊友安素費南迪斯射門省中呢位37歲老將，造就佢加多一腳入網，存在幸運成份。

最弊係阿根廷主帥史卡朗尼礙於美斯超然地位，焗住安排佢踢正選，反而將有4球進帳嘅拿達路馬天尼斯擺後備席，變相令球隊未能發揮鋒線最大威力，令今屆5戰總入球全開2球或以下，呢鋪面對哥倫比亞硬朗防線，進攻上勢必舉步維艱。

另邊廂，哥倫比亞今屆5戰取得4勝1和，當中同巴西打和1比1，上仗4強對另一支傳統勁旅烏拉圭，即使有半場時間踢少1人，都可以贏1比0晉級，球員鬥志一流，今場遇上阿根廷，有力同對方拉成均勢。不過，哥倫比亞進攻上比較依賴兩位球星路易斯迪亞斯及占士洛迪古斯，易於被對手防範，加上阿根廷今屆5戰僅失1球，哥倫比亞要入波非常困難。

值得一提，哥倫比亞連續28場不敗，對上一次輸波就係以0比1不敵阿根廷，今仗應會額外小心，避免先失波冇仇報，上半場好可能互交白卷。

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