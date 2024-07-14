香港隊　女足紅旗下再贏印尼

香港足球會足球場周日（14日）上演1場國際女子足球友誼賽，由港隊相隔3日再於主場迎戰印尼。最終港隊憑張煒琪梅開二度，韋婉婷及何玫薇各入1球，以4比1勝出，繼周中後再度擊敗印尼。

兩軍周中於港會場閉門作賽，當時港隊以3比2勝出。力爭兩連勝的主隊，派出韋婉婷、吳卓蔚、蘇鎧霖及郭靖雯4名外流港將擔正，陳詠詩控制中場，支援張煒琪攻堅，鍾貝琪及朱寶恩先列後備；印尼方面，從美國歸隊的列絲堤安圖及賀柏出任正選，蘇比欣圖負責把關，梅絲達莉花在前線爭取入球。

開賽前突然下起滂沱大雨，但無阻港隊搶攻，僅5分鐘，張煒琪接應韋婉婷傳送後起腳，被蘇比欣圖封走，但韋婉婷補射得手，為港隊先開紀錄。25分鐘，蘇鎧霖右路傳中，助攻何玫薇射入，港隊得勢不饒人，3分鐘後再憑張煒琪把握韋婉婷射門中楣角彈出，門前執雞射入，這位應屆香港足球小姐上半場補時階段再入1球，港隊領先4球入更衣室。

港隊換邊後繼續進攻，57分鐘，韋婉婷接應直線，窄角度起腳高出，可惜6分鐘後，被伊密特門前射入，為印尼破蛋，港隊其後有傅昭文傷出，而兩隊在大雨下未再增添紀錄，港隊贏4比1完場，取得兩連勝。