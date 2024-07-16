英足總宣布　英格蘭領隊修夫基離任

英足總周二(16日)宣布，英格蘭領隊修夫基離任，結束8年執教。原定今年12月約滿嘅修夫基，現在提早離開，佢隨即向球迷發表公開信，表現自己為球隊已經獻出所有，認為球隊係時候改變。

現年53歲嘅修夫基於2011年加入英足總，2016年接過英格蘭帥印，先後領軍參加2018俄羅斯世盃、2020歐國盃、2022卡塔爾世盃及2024德國歐國盃4項大賽，在歐國盃兩度打入決賽得亞軍，以及一次世盃4強及一次世盃8強成績。

英格蘭於今屆歐國盃決賽1比2不敵西班牙，成為修夫基離任嘅主要原因，他在公開信中表示：「周日柏林舉行嘅歐國盃決賽對西班牙，係我任內最後一場賽事，在任8年期間得到好多幫助，總共領軍102場。」據統計修夫基領軍102場賽事，共獲64勝20和18負。

修夫基又稱：「我為執教三獅兵團感到自豪，英格蘭係一支年輕及充滿天才嘅球隊，佢哋可以贏得獎盃，我為佢哋感到驕傲，佢哋努力提高英格蘭足球，係變革嘅力量。」公開信最後，就係多謝球迷支持，認為英格蘭球迷，係世界上最好嘅。

隨住修夫基辭職，大家最關心係邊個會成為佢接班人，英國博彩公司亦列出部分人選，以前車路士教頭樸達、紐卡素主帥艾迪侯域、英格蘭U21教練卡斯利等本土派賠率較熱，其中「無業游民」樸達只得2.38倍為大熱，令人意外，艾迪侯域係近年喺英超戰績最好嘅本土主帥，而卡斯利則喺上年帶領「幼獅」勇奪U21歐國盃，雖然更有名氣嘅普捷天奴、杜曹、高普等外籍領隊都榜上有名，但賠率遠遜上述3人，亦暗示「三獅兵團」未必再請外教。