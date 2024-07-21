夢幻隊星閃閃爭5連霸　法國雙塔最強攔路虎

奧運男籃賽事即將拉開序幕，定於香港時間7月27至8月10日進行，將在12支頂尖球隊之間展開激烈角逐，而整個過程只需打6場比賽就能摘得金牌。雖然今屆未能再睹斯洛文尼亞、阿根廷和意大利傳統勁旅身影，不過有東京奧運遺珠的加拿大和塞爾維亞強勢回歸，「奇兵」希臘和日本亦值得期待。而賽事最大看點，莫過於萬眾球迷期待的美國「夢幻隊」和東道主法國的表現，擁有「雙塔」雲班耶馬及高拔的法國絕對有力衝金，美國的5連霸之路不易行。

美國男籃在去年的世界盃相繼不敵德國和加拿大，僅取得第4名，更是連續兩屆跌出前3，今屆奧運誓雪前恥，派出帶隊經驗豐富的名帥卡爾(Steve Kerr)領軍，並由時代最強的「大帝」勒邦占士、「咖喱仔」史堤芬居里和「KD」杜蘭特組成美國隊「三巨頭」，領銜NBA一眾星將，誓為國際籃壇帶來非同凡響的震撼。

卡爾一手好牌目標摘金

事實上，今屆將會是杜蘭特第4次征戰奧運，他在前3屆累積取得435分，早已成為五環賽場歷史第一人，對「夢幻隊」的貢獻亦無人可比。而NBA小球時代的領軍人物「咖喱仔」居里，將初次亮相奧運舞台，並首度與「勇湖大戰」時期的另一主角「大帝」占士強強聯手；加上塞爾特人當家球星達頓、「新狼王」安東尼艾華士和太陽球星卜克等新時代領袖，陣中星光熠熠，無疑是繼2008年奧運後最豪華「夢幻隊」。

手執豪華陣容，卡爾給予球員高度評價和認可，毫不猶豫直言目標就是金牌：「這可能是自1992年以來，獲得最多榮譽的球隊！每位皆是名人堂級別的球員，我會找出能夠相互配合的組合和陣容，不論誰在場上都必須全力以赴，一同向金牌邁進。」

雲班耶馬内線打骰

巴黎奧運男籃獎牌的最有力競爭者，除「夢幻隊」外，雄心壯志的法國隊絕對是其中之一，更有機會重演東京奧運金牌戰。東道主法國今年迎來超新星雲班耶馬，整體實力全面「升呢」，這位身高2米24的中鋒在場上的防守覆蓋範圍廣，封阻能力極強，更具備一身控球和投射本領，被譽為未來的籃球巨星。雲班耶馬將與高拔和科尼亞等國家隊主將挑戰強權，以全新面貌與美國和一眾列強爭逐隊史首面金牌，奧運男籃冠軍誰屬，屆時自有分曉。

近60位NBA球星參戰 盛況空前

NBA目前擁有愈來愈多來自世界各地的頂尖球員，他們在聯盟的影響力與日俱增，至今連續6屆常規賽最有價值球員就是由歐洲球員包攬，反映美國與列強之間的差距不斷收窄。當中的塞爾維亞主將「小丑」祖傑和希臘的「字母哥」安迪杜甘普，將飾演攔路虎挑戰「夢幻隊」。

事實上，出戰奧運的NBA球員數字紀錄連續被打破，而今屆共有近60名參戰再創高峰，每個國家隊至少有1名NBA球星坐陣，其中加拿大更多達11人參戰。

奧運男籃賽事資料

分組賽：7月27至8月4日

8強：8月6和7日

4強：8月8和9日

銅牌賽：8月10日（下午5時）

金牌賽：8月11日（凌晨3時30分）

比賽場地：

皮埃爾·莫魯瓦體育場（分組賽）

貝爾西體育館（8強至金牌賽）

註：香港時間