占士任美國隊開幕持旗手　關鍵時刻挺身而出挫德國

美國男籃官宣，NBA巨星「大帝」勒邦占士將擔任美國代表隊巴黎奧運開幕禮持旗手，成為美國隊史首位擔任此職的男子籃球員。另外，占士於周二(23日)美國隊對陣德國的奧運男籃熱身賽中，在關鍵時刻挺身而出，最後5分鐘連轟11分接管比賽，帶領球隊以92：88有驚無險擊敗對手，順利奪得熱身賽5連勝。

現年39歲的占士將第四度為美國隊出征奧運，相隔12年重返五環舞台，並成為美國歷來第三位擔任奧運開幕禮持旗手的籃球員。他曾於2004年雅典奧運隨美國男籃奪得銅牌，以及在2008年北京奧運和2012年倫敦奧運率隊摘下金牌。

占士被選任為持旗手後，隨即領軍出戰周二對陣德國的熱身賽。雙方開局就鬥得激烈，幾乎全場都是互有領先的僵持戰況，而德國憑舒洛達和華格拿兄弟内外開弓，在「夢幻隊」前也不落下風，更於決勝節一度領先 75：71，令美國隊出現危機。惟占士於比賽尾段盡出風頭，一人包攬最後5分鐘美國隊的所有得分，連轟11分無人可擋，最終以4分之差帶走勝利。

「我認為我們仍可做得更好。」對於連場驚險取勝，美國隊教練卡爾回應道：「我們現在已經找到合適的輪換陣容，球員們彼此的默契亦日漸增長，但今天這場比賽我們的傳球不太好，他們給我們施加了很大的防守壓力，導致出現很多不必要的失誤。我認為我們可以增加比賽強度並變得更好。」

居里親自代表官方公布占士選任開幕持旗手，並於是役賽後談及占士的表現，直言他無疑是球隊核心：「勒邦最後一節接管了比賽，他為球隊注入強心針，我們都很期待他在奧運的表現」他續説：「但很明顯球隊的整體進攻尚未到最好，如果做好防守和搶籃板，奧運沒有人能擊敗我們，過去的兩場比賽(南蘇丹及德國)都是真刀真槍的比賽，執行細節方面還有進步空間。不過，我認為我們已經做好準備面對所有強敵！這對我們來説顯然是挑戰。」

美國男籃最後一場熱身賽將於周三(24日)再次對陣德國，而他們對塞爾維亞的首場奧運小組賽亦將於本周日(28日)揭開序幕。